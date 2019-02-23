Поражение Свитолиной и победа Квитовой — в обзоре полуфиналов турнира в Дубае

Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла защитить титул на турнире в Дубае. В полуфинале шестая сеяная Свитолина в трёх сетах уступила швейцарке Белинде Бенчич со счётом 2:6, 6:3, 6:7 (3:7).

Встреча продолжалась 1 час 58 минут. Свитолина 7 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. Бенчич подала 4 эйса, 6 раз ошиблась на подаче и реализовала 5 брейков.

За титул турнира категории Premier в Дубае Бенчич сыграет со второй ракеткой соревнований —чешкой Петрой Квитовой, которая в трёх сетах обыграла китаянку Се Шувэй со счётом 3:6, 6:2, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 9 минут. Квитова трижды подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Се Шувэй 1 эйс, 3 ошибки на подаче и 3 реализованных брейка.

Видеообзор матче также доступен на «Чемпионате».