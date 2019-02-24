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Оже-Альяссим нанёс поражение Куэвасу и сыграет в финале турнира в Рио-де-Жанейро

Оже-Альяссим нанёс поражение Куэвасу и сыграет в финале турнира в Рио-де-Жанейро
Теннис / ATP

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим стал финалистом соревнований в Рио-де-Жанейро (Бразилия) с призовым фондом $ 1 937 740. В полуфинальной встрече он в трёх сетах переиграл уругвайца Пабло Куэваса со счётом 6:3, 3:6, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 4 минуты.

18-летний уроженец Монреаля 9 раз подал навылет, совершил 7 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. В активе его визави 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта.

В решающем противостоянии Оже-Альяссим сыграет с представителем Сербии Ласло Джере, который вышел в финал на отказе словенца Аляжа Бедене.

В 2018 году титул в Рио-де-Жанейро завоевал аргентинец Диего Шварцман, победив Фернандо Вердаско из Испании со счётом 6:2, 6:3.

24 февраля 2019 года, воскресенье. 00:15 МСК
Рио-де-Жанейро. 1/2 финала
Матч окончен
Пабло Куэвас
63
Уругвай
Пабло Куэвас
П. Куэвас
1 : 2
Феликс Оже-Альяссим
104
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
1 2 3
           
3 6 3
6 3 6
           
23 февраля 2019 года, суббота. 23:00 МСК
Рио-де-Жанейро. 1/2 финала
Матч окончен
Ласло Джере
90
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
2 : 0
Rt
Аляж Бедене
83
Словения
Аляж Бедене
А. Бедене
1 2 3
           
     
     
           
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