Оже-Альяссим нанёс поражение Куэвасу и сыграет в финале турнира в Рио-де-Жанейро

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим стал финалистом соревнований в Рио-де-Жанейро (Бразилия) с призовым фондом $ 1 937 740. В полуфинальной встрече он в трёх сетах переиграл уругвайца Пабло Куэваса со счётом 6:3, 3:6, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 4 минуты.

18-летний уроженец Монреаля 9 раз подал навылет, совершил 7 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. В активе его визави 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта.

В решающем противостоянии Оже-Альяссим сыграет с представителем Сербии Ласло Джере, который вышел в финал на отказе словенца Аляжа Бедене.

В 2018 году титул в Рио-де-Жанейро завоевал аргентинец Диего Шварцман, победив Фернандо Вердаско из Испании со счётом 6:2, 6:3.