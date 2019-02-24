Победа Оже-Альяссима над Куэвасом — в обзоре полуфинала в Рио-де-Жанейро

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в финал соревнований в Рио-де-Жанейро (Бразилия) с призовым фондом $ 1 937 740. В полуфинальной встрече он в трёх сетах переиграл уругвайца Пабло Куэваса со счётом 6:3, 3:6, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 4 минуты.

В решающем противостоянии Оже-Альяссим сыграет с представителем Сербии Ласло Джере, который пробился в финал на отказе словенца Аляжа Бедене.

18-летний уроженец Монреаля стал самым молодым финалистом турнира категории ATP 500 в истории. Матч между Оже-Альяссимом и Джере начнётся сегодня, 24 февраля, в 23:00 мск.

В 2018 году титул в Рио-де-Жанейро завоевал аргентинец Диего Шварцман, победив Фернандо Вердаско из Испании.

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