Шарди и Мартен одержали победу в парном турнире в Марселе

Французы Жереми Шарди и Фабрис Мартен одержали победу на турнире в Марселе в парном разряде. В финале они со счётом 6:3, 6:7 (4:7) [10:3] переиграли дуэт Бен Маклахлан (Япония)/Матве Мидделкоп (Нидерланды), посеянный под третьим номером. Продолжительность матча составила 1 час 19 минут.

Шарди и Мартен выполнили 12 эйсов, 1 раз ошиблись на подаче и реализовали 1 брейк-пойнт из 5. В активе Маклахлана и Мидделкопа 10 подач навылет, 2 двойные ошибки и ни одного сделанного брейка.

Шарди выиграл шестой титул ATP в парном разряде, Мартен — четвёртый.

Напомним, в финале турнира в Марселе в одиночном разряде греческому теннисисту Стефаносу Циципасу противостоит Михаил Кукушкин из Казахстана.

Призовой фонд соревнований превышает 700 тысяч евро.