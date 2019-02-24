Медведев сыграет с Беранкисом в первом круге турнира в Дубае

Победители квалификационных соревнований на турнире категории АТР 500 в Дубае узнали своих соперников по матчам первого круга основной сетки.

Теннисист из Литвы Ричардас Беранкис (Q) встретится с восьмым сеяным, россиянином Даниилом Медведевым. Белорус Егор Герасимов (Q)в первом круге сыграет с голландцем Робином Хасе. Француз Корентен Муте (Q) стал первым соперником поляка Хуберта Хуркача. Итальянец Томас Фаббьяно (Q) встретится с испанцем Фернандо Вердаско.

Из россиян на турнире также выступит Карен Хачанов, получивший четвёртый номер посева. Первой ракеткой соревнований стал японец Кей Нисикори. Второй номер посева у швейцарца Роджера Федерера.

Турнир категории АТР 500 в Дубае пройдёт с 25 февраля по 2 марта.