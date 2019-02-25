Баутиста-Агут встретится с Басилашвили во втором круге турнира в Дубае

На старте турнира в Дубае (ОАЭ) испанец Роберто Баутиста-Агут в двух партиях одержал победу над Рамкумаром Раманатаном из Индии со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты.

18-я ракетка мира не выполнил ни одного эйса, допустил 1 ошибку на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. В активе Раманатана 6 подач навылет, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал Баутиста-Агут поборется с представителем Грузии Николозом Басилашвили, который ранее выбил из турнира россиянина Карена Хачанова.

Баутиста-Агут является действующим победителем соревнований. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл француза Люку Пуи из Франции со счётом 6:3, 6:4.