Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Герасимов и Кудла вышли во второй круг турнира в Дубае

Герасимов и Кудла вышли во второй круг турнира в Дубае
Теннис / ATP

Белорусский теннисист Егор Герасимов успешно стартовал на соревнованиях категории ATP 500 в Дубае (ОАЭ). В матче первого круга он в двух партиях обыграл голландца Робина Хасе – 7:6 (7:2), 7:6 (7:5).

Продолжительность матча составила 1 час 57 минут. На счету Герасимова 5 эйсов и 1 двойная ошибка. Хасе отметился 5 подачами навылет и 6 двойными ошибками. Брейков теннисисты не делали.

Следующим соперником Герасимова станет победитель пары Мэттью Эбден (Австралия) – Стефанос Циципас (Греция, 5).

В параллельном матче первого раунда американец Денис Кудла добыл волевую победу над итальянцем Маттео Берреттини – 2:6, 7:5, 7:5. Его следующим соперником станет Ричардас Беранкис, ранее обыгравший россиянина Даниила Медведева.

Действующим победителем соревнований является испанец Роберто Баутиста-Агут. В финале прошлогоднего розыгрыша он в двух партиях обыграл француза Люка Пуи из Франции – 6:3, 6:4.

26 февраля 2019 года, вторник. 13:05 МСК
Дубай. 1-й круг
Матч окончен
Егор Герасимов
155
Беларусь
Егор Герасимов
Е. Герасимов
2 : 0
Робин Хасе
62
Нидерланды
Робин Хасе
Р. Хасе
1 2 3
           
7 7 7 7  
6 2 6 5  
           
26 февраля 2019 года, вторник. 13:05 МСК
Дубай. 1-й круг
Матч окончен
Маттео Берреттини
56
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
1 : 2
Денис Кудла
68
США
Денис Кудла
Д. Кудла
1 2 3
           
6 5 5
2 7 7
           
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент