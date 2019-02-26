Герасимов и Кудла вышли во второй круг турнира в Дубае

Белорусский теннисист Егор Герасимов успешно стартовал на соревнованиях категории ATP 500 в Дубае (ОАЭ). В матче первого круга он в двух партиях обыграл голландца Робина Хасе – 7:6 (7:2), 7:6 (7:5).



Продолжительность матча составила 1 час 57 минут. На счету Герасимова 5 эйсов и 1 двойная ошибка. Хасе отметился 5 подачами навылет и 6 двойными ошибками. Брейков теннисисты не делали.



Следующим соперником Герасимова станет победитель пары Мэттью Эбден (Австралия) – Стефанос Циципас (Греция, 5).



В параллельном матче первого раунда американец Денис Кудла добыл волевую победу над итальянцем Маттео Берреттини – 2:6, 7:5, 7:5. Его следующим соперником станет Ричардас Беранкис, ранее обыгравший россиянина Даниила Медведева.



Действующим победителем соревнований является испанец Роберто Баутиста-Агут. В финале прошлогоднего розыгрыша он в двух партиях обыграл француза Люка Пуи из Франции – 6:3, 6:4.