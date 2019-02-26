Монфис и Бердых вышли во второй круг турнира в Дубае

Французский теннисист Гаэль Монфис успешно стартовал на турнире в Дубае (ОАЭ), переиграв в трёх сетах хорвата Марина Чилича (3) со счётом 6:3, 4:6, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 46 минут.

32-летний уроженец Парижа выполнил 7 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13. В активе Чилича 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт.

Во втором круге Монфис встретится с киприотом Маркосом Багдатисом, который получил от организаторов «уайлд-кард».

Действующим победителем соревнований является испанец Роберто Баутиста-Агут. В финале прошлогоднего розыгрыша он в двух партиях обыграл француза Люка Пуи из Франции – 6:3, 6:4.

Мужчины. Дубай. Первый круг

Томаш Бердых (Чехия) — Илья Ивашко (Беларусь) — 6:4, 4:6, 7:6 (7:4)