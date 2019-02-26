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Монфис и Бердых вышли во второй круг турнира в Дубае

Монфис и Бердых вышли во второй круг турнира в Дубае
Теннис / ATP

Французский теннисист Гаэль Монфис успешно стартовал на турнире в Дубае (ОАЭ), переиграв в трёх сетах хорвата Марина Чилича (3) со счётом 6:3, 4:6, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 46 минут.

32-летний уроженец Парижа выполнил 7 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13. В активе Чилича 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт.

Во втором круге Монфис встретится с киприотом Маркосом Багдатисом, который получил от организаторов «уайлд-кард».

Действующим победителем соревнований является испанец Роберто Баутиста-Агут. В финале прошлогоднего розыгрыша он в двух партиях обыграл француза Люка Пуи из Франции – 6:3, 6:4.

Мужчины. Дубай. Первый круг

Томаш Бердых (Чехия) — Илья Ивашко (Беларусь) — 6:4, 4:6, 7:6 (7:4)

26 февраля 2019 года, вторник. 18:15 МСК
Дубай. 1-й круг
Матч окончен
Марин Чилич
10
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
1 : 2
Гаэль Монфис
23
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
1 2 3
           
3 6 0
6 4 6
           
26 февраля 2019 года, вторник. 17:35 МСК
Дубай. 1-й круг
Матч окончен
Томаш Бердых
88
Чехия
Томаш Бердых
Т. Бердых
2 : 1
Илья Ивашко
98
Беларусь
Илья Ивашко
И. Ивашко
1 2 3
           
6 4 7 7
4 6 6 4
           
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