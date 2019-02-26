Нисикори: в матче с Пэром ключом к успеху стал затяжной розыгрыш в первом сете

Японец Кей Нисикори прокомментировал победу над французом Бенуа Пэром со счётом 6:4, 6:3 на турнире категории ATP 500 в Дубае (ОАЭ).

«Играть с Пэром никогда не бывает легко. У него отличная подача и бэкхенд. Думаю, ключом к успеху стал затяжной розыгрыш в первом сете. Выиграв его, я перехватил инициативу и стал чувствовать себя увереннее. Но кто знает, что могло произойти, если бы он отыграл брейк. Получился хороший матч», — цитирует Нисикори официальный сайт ATP.

Следующим соперником Нисикори станет поляк Хуберт Хуркач, который в матче первого раунда обыграл представителя Франции Корентена Муте.

Действующим победителем соревнований является испанец Роберто Баутиста-Агут. В финале прошлогоднего розыгрыша он в двух партиях победил француза Люка Пуи.