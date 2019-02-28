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Монфис обыграл Беранкиса и стал первым полуфиналистом турнира в Дубае

Монфис обыграл Беранкиса и стал первым полуфиналистом турнира в Дубае
Теннис / ATP

Французский теннисист Гаэль Монфис одержал победу над представителем Литвы Ричардасом Беранкисом в четвертьфинальном матче соревнований в Дубае – 6:1, 6:7 (3:7), 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 59 минут. На счету Монфиса 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 7 брейков. Беранкис отметился 2 подачами навылет, 6 двойными ошибками и 3 брейк-пойнтами.

В борьбе за выход в финал соревнований категории АТР 500 Монфис поборется с победителем пары Хуберт Хуркач (Польша) – Стефанос Циципас (Греция, 5).

Действующим чемпионом соревнований в Дубае является представитель Испании Роберто Баутиста-Агут. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл француза Люка Пуи – 6:3, 6:4. Ранее испанец покинул соревнований, уступив грузину Николозу Басилашвили.

28 февраля 2019 года, четверг. 14:00 МСК
Дубай. 1/4 финала
Матч окончен
Гаэль Монфис
23
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
2 : 1
Ричардас Беранкис
113
Литва
Ричардас Беранкис
Р. Беранкис
1 2 3
           
6 6 3 6
1 7 7 2
           
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