Монфис обыграл Беранкиса и стал первым полуфиналистом турнира в Дубае

Французский теннисист Гаэль Монфис одержал победу над представителем Литвы Ричардасом Беранкисом в четвертьфинальном матче соревнований в Дубае – 6:1, 6:7 (3:7), 6:2.



Продолжительность матча составила 1 час 59 минут. На счету Монфиса 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 7 брейков. Беранкис отметился 2 подачами навылет, 6 двойными ошибками и 3 брейк-пойнтами.



В борьбе за выход в финал соревнований категории АТР 500 Монфис поборется с победителем пары Хуберт Хуркач (Польша) – Стефанос Циципас (Греция, 5).



Действующим чемпионом соревнований в Дубае является представитель Испании Роберто Баутиста-Агут. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл француза Люка Пуи – 6:3, 6:4. Ранее испанец покинул соревнований, уступив грузину Николозу Басилашвили.