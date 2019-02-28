Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал возобновившееся доминирование в мужском теннисе Новака Джоковича. Серб выиграл все три последние мэйджора и с отрывом возглавляет мировой рейтинг ATP.
«То, что Новак, начиная с прошлогоднего Уимблдона, выиграет три турнира «Большого шлема», лично я, прямо cкажу, не ожидал. Однако когда такие большие мастера, как он, готовы на сто процентов, может происходить что угодно.
В прошлом году в этот период времени Новак после операции на локте явно находился не в лучшем состоянии, но потом постепенно набрал форму. А победа над Надалем в эпическом полуфинале Уимблдона добавила ему уверенности. С тех пор на турнирах «Большого шлема» он выглядит превосходно», – цитирует Федерера «Коммерсантъ».
Ранее 37-летний теннисист прокомментировал прогресс лучших на сегодняшний день теннисистов России Карена Хачанова и Даниила Медведева.
Федерер: признаюсь, не ожидал, что Джокович выиграл три мэйджора подряд