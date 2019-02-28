Чакветадзе: торопиться Шараповой некуда, можно играть, как В. Уильямс, до 38 лет

Двукратная победительница Кубка Федерации Анна Чакветадзе прокомментировала снятие с турнира в Майами (США) россиянки Марии Шараповой, которую продолжает беспокоить травма плеча.

«Сложно сейчас что-то предсказывать. Вроде бы операция была не такой серьёзной. Но Маша всё равно взяла значительный перерыв в выступлениях. Понятно, что лучшая операция – это не сделанная операция. Обычно спортсмены не любят прибегать к хирургическому вмешательству. Но если ничего не помогает, тогда приходится это делать. В этом сезоне Энди Маррей перенёс операцию. У Маши старая травма, которая, возможно, не давала ей выкладываться и показывать высокий уровень игры. Может быть, из-за этого у неё не получался тот прорыв, которого мы все ждали.

Торопиться Маше некуда. Если посмотреть на ту же Винус Уильямс, можно играть до 37—38 лет. Не знаю, насколько Мария готова к этому психологически. Конечно, не хочется, чтобы время уходило. Кажется, что после 30 сложно вернуться, тем более после операции. Но теннисистки каким-то чудесным образом возвращаются. Кто-то только раскрывается к 30-летнему возрасту.

Маша возьмёт сейчас хороший перерыв. Может быть, будет готовиться уже к грунтовому сезону. В последнее время у неё на грунте получается играть особенно хорошо. Даже несмотря на то, что она была не в форме, на «Ролан Гаррос» сыграла лучше, чем на других турнирах. Будет интересно посмотреть, как будут у неё дела с плечом. Возможно, она восстановится полноценно, но совершенно не факт. К сожалению, не все операции помогают. Мы можем гадать сейчас сколько угодно, а что будет на самом деле, не знает никто», — приводит слова Чакветадзе «Московский комсомолец».