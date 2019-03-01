Хромачёва не смогла выйти в полуфинал турнира в Акапулько в парном разряде

Российская теннисистка Ирина Хромачёва и представительница Словении Далила Якупович, посеянные на турнире в Акапулько (Мексика) в парном разряде под вторым номером, не смогли пробиться в полуфинал. В четвертьфинале соревнований они проиграли канадке Шарон Фичмэн и американке Марии Санчес со счётом 7:5, 2:6, [9:11]. Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты.



Хромачёва и Якупович ни разу не подали навылет, совершили 1 двойную ошибку и реализовали 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 1 эйс, 2 двойные ошибки и 5 брейков.



За выход в финал соревнований в Акапулько Фичмэн и Санчес поспорят с Викторией Азаренко из Беларуси и Чжэн Сайсай из Китая.



Турнир с призовым фондом $ 250 тыс. завершится 2 марта.

Хромачёва и Якупович вышли в 1/4 финала турнира в Акапулько в парном разряде