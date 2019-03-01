Федерер: мои рекорды не вечны, их обязательно кто-то побьёт

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал тот факт, что испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович постепенно приближаются к его рекорду по количеству побед на турнирах «Большого шлема».



«Конечно, Надаль и Джокович угрожают моему рекорду, причём давно. Просто в последнее время об этом стали больше говорить.



Но тут я снова вынужден вернуться к теме покрытий, приблизившихся друг к другу по своим характеристикам. Возможно, это помогло мне в своё время побить рекорд Пита Сампраса.



Мои рекорды тоже не вечны, их обязательно кто-нибудь побьёт. Во многом это вопрос мотивации. Во всяком случае, я желаю Рафе, Новаку и всем остальным добиться всего того, к чему они стремятся. Хотя надеюсь, и в моем баке ещё есть топливо», – цитирует Федерера «Коммерсантъ».



На данный момент Федерер является победителем 20 мэйджоров, Надаль – 17, Джокович – 15.

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