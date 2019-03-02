Кирьос за три матча провёл на корте 8 часов и вышел в финал впервые за год

Австралиец Ник Кирьос, победивший американца Джона Иснера со счётом 7:5, 5:7, 7:6 (9:7) в полуфинальном матче на турнире в Акапулько (Мексика), впервые за год сыграет в финале и третий раз в карьере — в категории ATP 500.

В трёх последних играх с Иснером, Стэном Вавринкой и Рафаэлем Надалем уроженец Канберры в общей сложности провёл на корте 7 часов 55 минут. Двух теннисистов из первой десятки рейтинга ATP Ник обыграл второй раз в карьере и впервые за три сезона.

Сейчас в активе Кирьоса пять титулов. В восьмом финале он встретится с немцем Александром Зверевым, посеянным под вторым номером.

Действующим чемпионом соревнований в Акапулько является аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. В финале прошлогоднего розыгрыша он выиграл у Кевина Андерсона из ЮАР.