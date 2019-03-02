Победы Кирьоса и А. Зверева — в видеообзоре полуфиналов в Акапулько

Представляем видеообзор полуфинальных матчей на турнире в Акапулько (Мексика).

Немецкий теннисист Александр Зверев, посеянный под вторым номером, вышел в финал, за 1 час 21 минуту обыграв представителя Великобритании Кэмерона Норри со счётом 7:6, 7:0 (6:3).

На счету Зверева 10 подач навылет, 4 двойные ошибки и 2 брейк-пойнта из 4. Его соперник совершил 2 эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт.

В финале Зверев встретится с Ником Кирьосом из Австралии, за 2 часа 22 минуты взявшим верх над третьей ракеткой турнира, американцем Джоном Иснером, со счётом 7:5, 5:7, 7:6 (9:7).

Уроженец Канберры выполнил 25 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 1 брейк-пойнт из 4. В активе Иснера 24 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 1 сделанный брейк.