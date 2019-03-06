Звонарёва и Кудерметова не вышли в основную сетку турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Вера Звонарёва (4) не смогла пробиться в основную сетку турнира в Индиан-Уэллсе (США). Она снялась по ходу матча с представительницей США Кристиной Макхэйл в финале отборочных соревнований при счёте 0:6, 0:2. Соперницы провели на корте 58 минут.

Звонарёва ни разу не подала навылет и не совершила ни одной двойной ошибки. На счету её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 4 брейка.

Россиянка Вероника Кудерметова (13) проиграла австралийке Присцилле Хон со счётом 4:6, 2:6.

Первый номер посева получила японка Наоми Осака, второй — румынка Симона Халеп, третий — чешка Петра Квитова. Первые 32 сеяные теннисистки, включая россиянок Дарью Касаткину (14) и Анастасию Павлюченкову (30), вступят в борьбу со второго круга. Матчи основной сетки начнутся сегодня, 6 марта.