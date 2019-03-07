Кудерметова не смогла выйти во 2-й круг турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Нидерландов Деми Схурс не смогли пробиться во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе (США) в парном разряде. На старте соревнований они в двух партиях проиграли румынке Монике Никулеску и американке Эбигейл Спирс со счётом 4:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут.

Кудерметова и Схурс дважды подали навылет, совершили 3 двойные ошибки и реализовали 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету их соперниц ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 6 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований Никулеску и Спирс поспорят с победительницами матча Габриэла Дабровски (Канада)/Сюй Ифань (Китай, 5) — Ирина Бегу (Румыния)/Михаэла Бузэрнеску (Румыния).