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Lexus – официальный партнёр Кубка Дэвиса—2019

Lexus – официальный партнёр Кубка Дэвиса—2019
Теннис / Кубок Дэвиса

Японская марка автомобилей премиум-класса Lexus выступит официальным партнёром и поставщиком автомобилей для финального турнира Кубка Дэвиса—2019.

На время турнира Lexus предоставит 100 гибридов с автоматической подзарядкой для спортсменов, организаторов, VIP-гостей и других участников события. Ежедневно автомобили Lexus будут перевозить более 500 человек из центра Мадрида на стадион.

Матчи Кубка Дэвиса—2019 пройдут в период с 18 по 24 ноября на кортах стадиона La Caja Mágica в Мадриде.

Ранее официальным спонсором Кубка Дэвиса стал чемпионат Испании по футболу. Напомним, что совладельцем компании Kosmos, выкупившей права на проведения командного турнира, является защитник ФК «Барселона» и сборной Испании Жерар Пике.

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