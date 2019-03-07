Lexus – официальный партнёр Кубка Дэвиса—2019

Японская марка автомобилей премиум-класса Lexus выступит официальным партнёром и поставщиком автомобилей для финального турнира Кубка Дэвиса—2019.



На время турнира Lexus предоставит 100 гибридов с автоматической подзарядкой для спортсменов, организаторов, VIP-гостей и других участников события. Ежедневно автомобили Lexus будут перевозить более 500 человек из центра Мадрида на стадион.



Матчи Кубка Дэвиса—2019 пройдут в период с 18 по 24 ноября на кортах стадиона La Caja Mágica в Мадриде.



Ранее официальным спонсором Кубка Дэвиса стал чемпионат Испании по футболу. Напомним, что совладельцем компании Kosmos, выкупившей права на проведения командного турнира, является защитник ФК «Барселона» и сборной Испании Жерар Пике.