Федерер: в некотором смысле жду с нетерпением завершения карьеры

Четвёртая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер рассказал о том, что изменится в его жизни, когда он решит завершить карьеру.

«В конечном счёте я хочу остаться гибким, но мой приоритет, как и всегда, — это моя семья: жена и дети. Хочу быть достаточно гибким, чтобы все мы были довольны. Так что в некотором смысле я жду завершения карьеры с нетерпением.

Я хочу быть счастливым и радовать людей. Понимаю, что не могу угодить всем, и если это моя цель, то я всегда буду разочарован.

Я буду заниматься своим фондом и развивать его. Но опять-таки, сколько у меня на него будет времени, я пока не знаю. В любом случае я не могу сидеть на месте. Я всегда хочу путешествовать и делать дела, но всё равно нужно расставлять приоритеты», — приводит слова Федерера Reuters.

Напомним, 2 марта Федерер выиграл 100-й турнир в карьере, обыграв в финале соревнований в Дубае (ОАЭ) грека Стефаноса Циципаса.