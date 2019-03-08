Александрова взяла верх над Петерсон в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Екатерина Александрова прошла во второй турнира в Индиан-Уэллсе (США), обыграв в трёх партиях представительницу Швеции Ребекку Петерсон со счётом 7:5, 3:6, 6:2.

Продолжительность матча составила 2 часа 3 минуты. Победительница встречи 6 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету её соперницы 3 эйса, 6 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в третий раунд соревнований 24-летняя россиянка сыграет с датчанкой Каролиной Возняцки, посеянной на турнире под 13-м номером.

Действующей чемпионкой турнира является представительница Японии Наоми Осака, которая обыграла в прошлогоднем финале российскую теннисистку Дарью Касаткину со счётом 6:3, 6:2.