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Александрова взяла верх над Петерсон в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе

Александрова взяла верх над Петерсон в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе
Теннис / WTA

Российская теннисистка Екатерина Александрова прошла во второй турнира в Индиан-Уэллсе (США), обыграв в трёх партиях представительницу Швеции Ребекку Петерсон со счётом 7:5, 3:6, 6:2.

Продолжительность матча составила 2 часа 3 минуты. Победительница встречи 6 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету её соперницы 3 эйса, 6 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в третий раунд соревнований 24-летняя россиянка сыграет с датчанкой Каролиной Возняцки, посеянной на турнире под 13-м номером.

Действующей чемпионкой турнира является представительница Японии Наоми Осака, которая обыграла в прошлогоднем финале российскую теннисистку Дарью Касаткину со счётом 6:3, 6:2.

07 марта 2019 года, четверг. 22:08 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
Матч окончен
Ребекка Петерсон
Швеция
Ребекка Петерсон
Р. Петерсон
1 : 2
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
1 2 3
           
5 6 2
7 4 6
           
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