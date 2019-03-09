37-летний Лопес одолел Бердыха и сыграет с Хачановым в 3-м круге Индиан-Уэллса

37-летний испанский теннисист Фелисьяно Лопес вышел в третий круг соревнований категории АТР 1000 в Индиан-Уэллсе (США). На двух тай-брейках он оказался сильнее чешского теннисиста Томаша Бердыха – 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).



Продолжительность матча составила 2 часа. На счету Лопеса 15 эйсов и 2 двойные ошибки. Взять подачу соперника шансов он не имел. Бердых отметился 4 подачами навылет, 4 двойными ошибками и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из четырёх.



Следующим соперником Фелисьяно станет первая ракетка России Карен Хачанов (12), который стартует на соревнованиях со второго раунда.



Соревнования BNP Paribas Open завершатся 17 марта. Действующим чемпионом турнира является аргентинец Хуан-Мартин дель Потро.

Игра по-крупному. Индиан-Уэллс открывает суперсерию турниров В Индиан-Уэллсе лучшие теннисисты мира поборются за $ 18 млн призовых. Наоми Осаке придётся защищать прошлогодний титул и свою «единичку».