Андерсон снялся с турнира в Индиан-Уэллсе, его заменит Кецманович

Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон не примет участия на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США) из-за травмы локтя. По этой причине шестая ракетка мира пропускает третьи соревнования подряд — ранее он не смог выступить на турнирах в Нью-Йорке и в Делрэй-Бич.

«Очень жаль, что я не смог сыграть на BNP Paribas Open. Было здорово провести немного времени в Индиан-Уэллсе и вновь увидеться с фанатами. Я по-прежнему восстанавливаюсь после травмы локтя. Очень хочу вернуться на корт», — написал Андерсон в «Твиттере».

В основной сетке турнира Андерсона заменит серб Миомир Кецманович. Во втором круге ему предстоит сыграть с представителем Германии Максимилианом Мартерером.

Соревнования категории ATP 1000 в Индиан-Уэллсе завершатся 17 февраля. Действующим чемпионом BNP Paribas Open является аргентинец Хуан-Мартин дель Потро.