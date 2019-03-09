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Стивенс: после расставания с тренером у меня переходной период

Стивенс: после расставания с тренером у меня переходной период
Теннис / WTA

Американская теннисистка Слоан Стивенс подвела итоги стартового матча на турнире в Индиан-Уэллсе (США), в котором она в двух сетах проиграла швейцарке Стефани Фёгель со счётом 3:6, 0:6. В следующем раунде Фёгель встретится с Бьянкой Андрееску из Канады.

«Эта неделя оказалась для меня более трудной. Игра была не такой уж и плохой, но иногда чувствуешь себя перегруженной. Сейчас после расставания с тренером у меня переходной период. Пока всё не так, как обычно. Но я пытаюсь преодолеть эти сложности. Очевидно, я не желаю спешить в этом деле. Хочу найти кого-то, кто мне нравится, с кем будет легко работать и общаться», — цитирует Стивенс официальный сайт WTA.

Соревнования BNP Paribas Open, действующей победительницей которых является Наоми Осака из Японии, завершатся 17 марта.

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