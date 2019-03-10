Тим в двух сетах обыграл Томпсона во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Австрийский теннисист Доминик Тим выиграл у представителя Австралии Джордана Томпсона со счётом 6:4, 7:5 и пробился в третий раунд турнира в Индиан-Уэллсе (США). Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты.

Восьмая ракетка мира выполнил 2 эйса, дважды ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. В активе Томпсона 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт.

За выход в четвёртый круг Тим поспорит с французом Жилем Симоном.

Соревнования категории ATP 1000 завершатся 17 марта. Действующим чемпионом BNP Paribas Open является аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. Текущий розыгрыш турнира теннисист пропускает из-за рецидива травмы колена.

Мужчины. Индиан-Уэллс. Второй круг

Йосихито Нисиока (Япония) — Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 7:6 (7:3), 6:4.