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Тим в двух сетах обыграл Томпсона во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Тим в двух сетах обыграл Томпсона во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Теннис / ATP

Австрийский теннисист Доминик Тим выиграл у представителя Австралии Джордана Томпсона со счётом 6:4, 7:5 и пробился в третий раунд турнира в Индиан-Уэллсе (США). Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты.

Восьмая ракетка мира выполнил 2 эйса, дважды ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. В активе Томпсона 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт.

За выход в четвёртый круг Тим поспорит с французом Жилем Симоном.

Соревнования категории ATP 1000 завершатся 17 марта. Действующим чемпионом BNP Paribas Open является аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. Текущий розыгрыш турнира теннисист пропускает из-за рецидива травмы колена.

Мужчины. Индиан-Уэллс. Второй круг

Йосихито Нисиока (Япония) — Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 7:6 (7:3), 6:4.

10 марта 2019 года, воскресенье. 08:00 МСК
Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
Матч окончен
Джордан Томпсон
Австралия
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
0 : 2
Доминик Тим
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
1 2 3
           
4 5  
6 7  
           
10 марта 2019 года, воскресенье. 06:05 МСК
Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
Матч окончен
Йосихито Нисиока
Япония
Йосихито Нисиока
Й. Нисиока
2 : 0
Роберто Баутиста-Агут
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
1 2 3
           
7 7 6  
6 3 4  
           
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