Победы Александровой и В. Уильямс — в видеообзоре турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий раунд турнира в Индиан-Уэллсе (США), за 2 часа 27 минут обыграв представительницу Дании Каролину Возняцки (13) со счётом 7:5, 2:6, 7:5. Победительница встречи 7 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. На счету её соперницы 3 эйса, 4 двойных ошибок и 5 брейков. За выход в 1/8 финала соревнований 24-летняя россиянка сыграет с Белиндой Бенчич из Швейцарии (23).

Японка Наоми Осака (1) одержала победу со счётом 6:3, 6:4 над француженкой Кристиной Младенович. В активе первой ракетки мира 5 подач навылет, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10. Младенович выполнила 1 эйс, 5 раз ошиблась на подаче и сделала 1 брейк. Следующей соперницей Наоми станет американка Даниэль Коллинз.

Американка Винус Уильямс нанесла поражение третьей сеяной, чешке Петре Квитовой, – 4:6, 7:5, 6:4. За выход в 1/8 финала Винус сыграет с соотечественницей Кристиной Макхэйл (Q).

Немка Анжелика Кербер (8) в двух сетах разгромила Юлию Путинцеву из Казахстана со счётом 6:0, 6:2 и в следующем матче встретится с россиянкой Натальей Вихлянцевой.

Немка Мона Бартель в трёх сетах одержала волевую победу над американкой Мэдисон Кис (17) – 3:6, 6:1, 7:5. Следующей соперницей Бартель станет соотечественница Юлия Гёргес (15).