Возняцки: не тот результат, но я счастлива, что вернулась на корт

Датская теннисистка Каролина Возняцки прокомментировала поражение от россиянки Екатерины Александровой во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе (США) со счётом 5:7, 6:2, 5:7. Для 13-й сеяной Возняцки это был первый матч на соревнованиях.

«Это не тот результат, на который я вчера надеялась, но горжусь тем, как я боролась, и счастлива, что вернулась на корт, выступаю на турнире и соревнуюсь после того, как недавно болела. Вперёд и вверх!» — написала Возняцки на своей странице в «Твиттере».

Фото доступно в «твиттере» Каролины Возняцки.

После поражения от россиянки Марии Шараповой в третьем круге Australian Open со счётом 4:6, 6:4, 3:6 Возняцки отказалась от участия в турнирах в Дохе и Дубае. Матч с Александровой стал для датчанки первым с 18 января.