Мугуруса – об отказе Серены: мне будто сказали «сыграем в следующий раз, окей?»

Испанка Гарбинье Мугуруса прокомментировала свой выход в четвёртый раунд соревнований в Индиан-Уэллсе. Её соперница по матчу третьего круга американка Серена Уильямс отказалась от продолжения встречи при счёте 6:3, 1:0 в пользу Гарбинье.



«Сегодня Серена сразу же начала играть хорошо. Она резко включила подачу, а её мощные форхенды были просто доминирующими. Мне пришлось адаптировать свою игру к тому, что происходило на корте, – на это понадобилось несколько геймов. Когда же я это сделала, то почувствовала себя намного более комфортно и раскрепощённо.



В целом это действительно странная история, ведь я не чувствую, что реализовала матчбол или что-то в этом роде. Будто бы мне сказали: «Сыграем в следующий раз, окей?»



В любом случае, кажется, я неплохо сыграла в первой партии – это то, от чего следует отталкиваться в данном случае. Ещё важно то, что я теперь получу возможность сыграть с другими серьёзными соперницами», – цитирует Мугурусу официальный сайт WTA.

Игра по-крупному. Индиан-Уэллс открывает суперсерию турниров В Индиан-Уэллсе лучшие теннисисты мира поборются за $ 18 млн призовых. Наоми Осаке придётся защищать прошлогодний титул и свою «единичку».