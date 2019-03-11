Карлович: что дальше? Меня назовут старейшим игроком без имплантатов в бедре?

Хорват Иво Карлович, которому 28 февраля исполнилось 40 лет, прокомментировал факт того, что он стал старейшим победителем матча на турнирах категории «Мастерс». В Индиан-Уэллсе он вышел уже в третий раунд, обыграв своего соотечественника Борну Чорича 6:4, 7:6 (7:2).



«Пятый десяток? Для меня это как четвёртый, только заново. Мне нравится сам факт того, что я всё ещё играю.



Каждую неделю я становлюсь старейшим в чём-то, так что я не знаю. Что дальше? На следующей неделе меня, наверное, окрестят старейшим из тех, кто выходил на матч без имплантатов в бедре.



Очевидно, это отлично – я продолжаю делать то, что люблю, так что, надеюсь, я смогу играть гораздо дольше. Впрочем, если этого не случится, я не расстроюсь. Знаю, что не буду продолжать выступать вечно, поэтому стараюсь выжать из себя как можно больше», – цитирует Карловича официальный сайт ATP.

Игра по-крупному. Индиан-Уэллс открывает суперсерию турниров В Индиан-Уэллсе лучшие теннисисты мира поборются за $ 18 млн призовых. Наоми Осаке придётся защищать прошлогодний титул и свою «единичку».