Селиваненко: отсутствие россиянок в топ-20 – несчастное стечение обстоятельств

Вице-президент Федерации тенниса России, член совета ITF Алексей Селиваненко прокомментировал тот факт, что впервые за 21 год в двадцатке лучших теннисисток мира не будет представительниц России.



«То, что впервые с 1998 года в топ-20 не будет россиянок, несчастное стечение обстоятельств. У Даши очень плохо складывается начало сезона, но есть и другие теннисистки, которые набирают ход, Вихлянцева например. Также у всех сборных бывают периоды, когда много игроков, а бывает, что очень мало.



Как долго продлится кризис Даши? Прогнозировать что-то трудно, очень мало игроков могут проводить сезон на высоком уровне от начала и до конца, всегда бывают взлёты и падения. У Касаткиной есть своя команда, которая планирует её подготовку. Да и сама она опытная спортсменка, выводы ещё рано делать», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.