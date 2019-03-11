Вихлянцева и Конта номинированы на премию Fed Cup Heart Award

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева и представительница Великобритании Йоханна Конта являются претендентками на премию Heart Award по итогам группового этапа зоны Европа/Африка Кубка Федерации.

Обе команды получили право сыграть в плей-офф Мировой группы II Fed Cup. Сборной России досталась в соперники Италия, а Великобритания встретится с Казахстаном. Матчи плей-офф пройдут 20-21 апреля.

Награда Heart Award вручается теннисистке, участвующей в судьбе своей сборной, демонстрирующей мужество и с честью представляющей страну на корте. Лауреаты премии получают уникальный браслет с одноимённым названием, а также чек на определённую сумму, которую необходимо потратить на благотворительность.

Голосование начнётся 15 марта. Победитель станет известен 25 марта.