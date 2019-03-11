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Текстовая онлайн-трансляция матча Соболенко — Цуренко в Индиан-Уэллсе

Текстовая онлайн-трансляция матча Соболенко — Цуренко в Индиан-Уэллсе
Теннис / WTA

Сегодня, 11 марта, состоится матч третьего круга турнира категории Premier в Индиан-Уэллсе (США), в котором представительница Беларуси Арина Соболенко, посеянная под девятым номером, сразится с украинкой Лесей Цуренко (24). Начало поединка запланировано на 22:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Текстовая онлайн-трансляция матча Соболенко — Цуренко в Индиан-Уэллсе

Победитель этой игры в четвёртом круге сразится либо с россиянкой Натальей Вихлянцевой, вышедшей в основную сетку соревнований через квалификацию, либо с Анжеликой Кербер из Германии, получившей восьмой номер посева.

Действующей чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе является японка Наоми Осака, обыгравшая в прошлогоднем финале российскую теннисистку Дарью Касаткину.

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