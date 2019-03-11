Сегодня, 11 марта, состоится матч третьего круга турнира категории Premier в Индиан-Уэллсе (США), в котором представительница Беларуси Арина Соболенко, посеянная под девятым номером, сразится с украинкой Лесей Цуренко (24). Начало поединка запланировано на 22:30 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Текстовая онлайн-трансляция матча Соболенко — Цуренко в Индиан-Уэллсе



Победитель этой игры в четвёртом круге сразится либо с россиянкой Натальей Вихлянцевой, вышедшей в основную сетку соревнований через квалификацию, либо с Анжеликой Кербер из Германии, получившей восьмой номер посева.



Действующей чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе является японка Наоми Осака, обыгравшая в прошлогоднем финале российскую теннисистку Дарью Касаткину.