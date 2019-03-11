Кербер не пустила Вихлянцеву в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе

В матче третьего круга турнира категории Premier в Индиан-Уэллсе (США) россиянка Наталья Вихлянцева, вышедшая в основную сетку соревнований через квалификацию, в трёх сетах проиграла Анжелике Кербер из Германии (8) со счётом 6:3, 1:6, 3:6.

Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты. Вихлянцева допустила 9 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. Кербер трижды ошиблась на подаче и сделала 7 брейков. Кроме того, обе теннисистки не выполнили ни одного эйса.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Текстовая онлайн-трансляция матча Вихлянцева — Кербер в Индиан-Уэллсе

Следующей соперницей Кербер станет либо белоруска Арина Соболенко, получившая девятый номер посева, либо представительница Украины Леся Цуренко (24).

Действующей чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе является японка Наоми Осака, обыгравшая в прошлогоднем финале российскую теннисистку Дарью Касаткину.