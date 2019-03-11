Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Кербер не пустила Вихлянцеву в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе

Кербер не пустила Вихлянцеву в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе
Теннис / WTA

В матче третьего круга турнира категории Premier в Индиан-Уэллсе (США) россиянка Наталья Вихлянцева, вышедшая в основную сетку соревнований через квалификацию, в трёх сетах проиграла Анжелике Кербер из Германии (8) со счётом 6:3, 1:6, 3:6.

Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты. Вихлянцева допустила 9 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. Кербер трижды ошиблась на подаче и сделала 7 брейков. Кроме того, обе теннисистки не выполнили ни одного эйса.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Текстовая онлайн-трансляция матча Вихлянцева — Кербер в Индиан-Уэллсе

Следующей соперницей Кербер станет либо белоруска Арина Соболенко, получившая девятый номер посева, либо представительница Украины Леся Цуренко (24).

Действующей чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе является японка Наоми Осака, обыгравшая в прошлогоднем финале российскую теннисистку Дарью Касаткину.

11 марта 2019 года, понедельник. 21:10 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
Матч окончен
Наталья Вихлянцева
Россия
Наталья Вихлянцева
Н. Вихлянцева
1 : 2
Анжелика Кербер
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер
1 2 3
           
6 1 3
3 6 6
           
Игра по-крупному. Индиан-Уэллс открывает суперсерию турниров
В Индиан-Уэллсе лучшие теннисисты мира поборются за $ 18 млн призовых. Наоми Осаке придётся защищать прошлогодний титул и свою «единичку».
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент