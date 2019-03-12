Монфис и Кецманович – в четвёртом круге турнира в Индиан-Уэллсе

Французский теннисист Гаэль Монфис, посеянный на турнире в Индиан-Уэллсе под 18-м номером, вышел в четвёртый раунд соревнований, обыграв испанца Альберта Рамоса-Виньоласа – 6:0, 6:3.

Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут. На счету Монфиса 5 подач навылет, 4 двойные ошибки и 5 брейк-пойнтов из 13. Его соперник не совершал эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 4.

За право выйти в четвертьфинал Монфис сразится с победителем противостояния Новак Джокович (Сербия, 1) – Филипп Кольшрайбер (Германия).

В параллельной встрече серб Миомир Кецманович оказался сильнее соотечественника Ласло Джере – 6:2, 7:6 (7:3). В следующем раунде Кецманович сыграет с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада, WC) – Йосихито Нисиока (Япония).