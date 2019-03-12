Соболенко: помнила, как Леся победила меня 6:1, 6:1, поэтому была сосредоточена

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над украинкой Лесей Цуренко в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 6:2, 7:5.

«Я помнила, как Леся победила меня 6:1, 6:1, поэтому была сосредоточена. Она прекрасная теннисистка, и матч получился непростым. В начале всё вроде бы получалось легко, но затем соперница заиграла гораздо лучше. Я старалась затягивать розыгрыши, и Цуренко почувствовала себя некомфортно.



Во втором сете она стала играть лучше, боролась, доставала все мячи и действовала стабильно. Я оказалась в непростой ситуации. Рада, что всё же смогла победить", — цитирует Соболенко официальный сайт тура.



Следующей соперницей Арины будет немка Анжелика Кербер.

«Я никогда с ней не играла, сегодня поговорю о ней со своим тренером Дмитрием Турсуновым. Она великолепная теннисистка и мне точно легко не будет. Но я жду этой встречи. Мне просто нравится играть.



Сейчас мне уже не нужно демонстрировать нечто невероятное. Важно всё время играть на высоком уровне, потому что соперницам в матчах со мной терять нечего. Они показывают свой лучший теннис. Мне нужно не терять концентрацию и быть готовой на 100%. Раньше меня никто не знал, и я выходила на корт, думая: «Девушки, я иду, чтобы занять ваше место!». А теперь я сама оказалась в их положении. Но мне нравится такой вызов. Именно поэтому я здесь", — сказала Соболенко.