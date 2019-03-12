В. Уильямс: при счёте 3:5 во втором сете я сказала себе: «Хорошо, я всё поняла»

Американская теннисистка Винус Уильямс прокомментировала победу в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе (США) над соотечественницей Кристиной Макхэйл со счётом 6:2, 7:5.

«Я никогда раньше не играла с Макхэйл, поэтому по ходу встречи приходилось узнавать, в чём соперница хороша, и какие удары она выбирает. При счёте 3:5 во втором сете я сказала себе: „Хорошо, я всё поняла“. С того момента я комфортно себя чувствовала на корте и контролировала ситуацию», — цитирует Уильямс официальный сайт тура.

Следующей соперницей Винус будет немка Мона Бартель.

«Мы встречались несколько раз, но не в последнее время. Матч будет другим. Думаю, выходя на эту игру, буду чувствовать себя комфортнее, чем перед поединком с Кристиной. Я не знала, чего от неё ожидать. Завтра по крайней мере я буду знать стиль игры соперницы, так как мы уже играли друг с другом. По ходу встречи постараюсь адаптироваться получше», — сказала Уильямс.