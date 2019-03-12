В. Уильямс вышла в четвёртый круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, Гёргес выбыла

Американская теннисистка Винус Уильямс вышла в четвёртый круг соревнований в Индиан-Уэллсе (США), взяв верх над соотечественницей Кристиной Макхейл (Q) – 6:2, 7:5.

Продолжительность встречи составила 1 час 27 минут. Спортсменки на двоих ни разу не подали навылет. На счету Винус 3 двойные ошибки и 7 брейк-пойнтов из 9. Её соперница допустила 6 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 9.

За право выйти в четвертьфинал Уильямс сразится с немкой Моной Бартель. В третьем раунде она взяла верх над соотечественницей Юлией Гёргес (15) – 7:5, 1:6, 6:4.

Действующей чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе является японка Наоми Осака, обыгравшая в прошлогоднем финале российскую теннисистку Дарью Касаткину.