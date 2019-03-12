Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

В. Уильямс вышла в четвёртый круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, Гёргес выбыла

В. Уильямс вышла в четвёртый круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, Гёргес выбыла
Теннис / ATP

Американская теннисистка Винус Уильямс вышла в четвёртый круг соревнований в Индиан-Уэллсе (США), взяв верх над соотечественницей Кристиной Макхейл (Q) – 6:2, 7:5.

Продолжительность встречи составила 1 час 27 минут. Спортсменки на двоих ни разу не подали навылет. На счету Винус 3 двойные ошибки и 7 брейк-пойнтов из 9. Её соперница допустила 6 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 9.

За право выйти в четвертьфинал Уильямс сразится с немкой Моной Бартель. В третьем раунде она взяла верх над соотечественницей Юлией Гёргес (15) – 7:5, 1:6, 6:4.

Действующей чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе является японка Наоми Осака, обыгравшая в прошлогоднем финале российскую теннисистку Дарью Касаткину.

12 марта 2019 года, вторник. 00:50 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
Матч окончен
Винус Уильямс
США
Винус Уильямс
В. Уильямс
2 : 0
Кристина Макхэйл
США
Кристина Макхэйл
К. Макхэйл
1 2 3
           
6 7  
2 5  
           
12 марта 2019 года, вторник. 00:00 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
Матч окончен
Мона Бартель
Германия
Мона Бартель
М. Бартель
2 : 1
Юлия Гёргес
Германия
Юлия Гёргес
Ю. Гёргес
1 2 3
           
7 1 6
5 6 4
           
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент