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Блинкова, Кудерметова и Дьяченко вышли во 2-й круг турнира в Гвадалахаре

Блинкова, Кудерметова и Дьяченко вышли во 2-й круг турнира в Гвадалахаре
Теннис / WTA

Российские теннисистки Анна Блинкова, Вероника Кудерметова и Виталия Дьяченко пробились во второй круг турнира серии «челленджер» в Гвадалахаре (Мексика). На старте соревнований Блинкова победила соотечественницу Евгению Родину, посеянную под пятым номером, со счётом 6:2, 6:4.

Кудерметова одолела украинку Катарину Завацкую (LL) со счётом 4:6, 7:5, 6:4. Дьяченко оказалась сильнее ещё одной представительницы Украины Ангелины Калининой — 6:1, 2:6, 6:0.

Во втором круге Кудерметова сыграет с соотечественницей Софьей Жук, Блинкова — с сербкой Ольгой Данилович, а Дьяченко — с чешкой Мари Бузковой.

В парном разряде Жук и швейцарка Конни Перрин проиграли шведке Корнелии Листер и чешке Ренате Ворачовой со счётом 6:1, 4:6, [4:10].

Жук разгромила лидера посева Корне на старте челленджера в Гвадалахаре
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