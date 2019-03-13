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Хачанов: каждый раз, играя против Иснера, я словно натыкался на бензопилу

Хачанов: каждый раз, играя против Иснера, я словно натыкался на бензопилу
Теннис / ATP

Первая ракетка России Карен Хачанов прокомментировал предстоящий матч четвёртого раунда на соревнованиях категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Его соперником станет хозяин местных кортов, восьмой номер посева Джон Иснер.

«Каждый раз, когда я встречался с Джоном, он играл очень хорошо. Я словно натыкался на бензопилу — у него действительно большая игра. Многие из вещей, которые он делает, получаются у него очень хорошо», — цитирует россиянина официальный сайт ATP.

Ранее Иснер и Хачанов встречались друг с другом трижды, и все три матча завершились победами россиянина. Последняя встреча теннисистов состоялась в ноябре 2018 года на «Мастерсе» в Париже — 6:4, 6:7 (9:11), 7:6 (10:8) в пользу Хачанова.

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