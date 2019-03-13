Кербер: матч с Соболенко определённо был самым сложным на турнире для меня

Немка Анжелика Кербер прокомментировала победу над представительницей Беларуси Ариной Соболенко в четвёртом круге турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 6:1, 4:6, 6:4.

«Это определённо был самый сложный матч на турнире для меня. Игра состояла из взлётов и падений, на корте было много эмоций. Я хорошо действовала в первом сете, но Арина мощно вернулась в игру. В третьем сете была ещё одна битва и камбек в моём исполнении. Я старалась бороться за каждое очко и верила, что могу изменить ход встречи. Мы обе сражались за победу», — приводит слова Кербер официальный сайт тура.

За выход в полуфинал Анжелика поспорит с американкой Винус Уильямс.

«Это будет ещё одна упорная битва, но я с нетерпением жду новой встречи с Винус. Конечно, такая победа придаст мне уверенности в том, что я могу спасать ситуацию на корте. Впереди новая игра, мы обе начинаем с нуля. Винус вдохновляет так много людей и теннисисток, в частности. Это будет отличный матч», — сказала Кербер.