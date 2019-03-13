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Потапова, Ястремская и Джорджи выступят на турнире в Стамбуле

Потапова, Ястремская и Джорджи выступят на турнире в Стамбуле
Теннис / WTA

Стал известен заявочный список участников турнира категории International, который пройдёт на хардовых кортах Стамбула (Турция) в период с 22 по 28 апреля.

Как сообщает пресс-служба WTA, на соревнования предварительно заявились две представительницы первой тридцатки рейтинга WTA – испанка Карла Суарес-Наварро (24) и итальянка Камила Джорджи (30). Также на Istanbul Cup выступит украинка Даяна Ястремская (37), Румынка Михаэла Бузэрнэску (31), чешка Маркета Вондроушова (61) и француженка Кристина Младенович (65).

Кроме того, в основной сетке турнира сыграет и представительница России – Анастасия Потапова (72).

Действующим победителем соревнований является Полин Пармантье из Франции. В финале прошлогоднего розыгрыша она обыграла словенку Полону Херцог со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

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