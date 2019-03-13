Касаткина и 8 лучших теннисисток мира сыграют в Штутгарте, Шарапова – запасная

Стал известен заявочный список участников турнира категории Premier, который пройдёт на грунтовых кортах Штутгарта (Германия) в период с 20 по 28 апреля.



Как сообщает пресс-служба WTA, на соревнования предварительно заявились восемь лучших теннисисток мира: Наоми Осака (Япония, 1), Симона Халеп (Румыния, 2), Петра Квитова (Чехия, 3), Слоан Стивенс (США, 4), Каролина Плишкова (Чехия, 5), Элина Свитолина (Украина, 6), Кики Бертенс (Нидерланды, 7) и Анжелика Кербер (Германия, 8).



Кроме того, в основной сетке турнира сыграет и представительница России – Дарья Касаткина может получить десятый номер посева. Пятикратная чемпионка мэйджоров Мария Шарапова заявлена в качестве третьей запасной.



Действующим победителем соревнований является Каролина Плишкова. В финале прошлогоднего розыгрыша она обыграла американку Коко Вердевей со счётом 7:6, 6:4.

Осака останется первой ракеткой мира, несмотря на поражение в Индиан-Уэллсе