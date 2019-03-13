Панатта: 100 титулов Федерера стоят дороже, чем 109 трофеев Коннорса

Победитель Открытого чемпионата Франции 1976 года, итальянский теннисист Адриано Панатта выразил мнение, что достижения швейцарца Роджера Федерера более значимы, чем успехи американца Джимми Коннорса.

«Федерер — вечный игрок за то, что он преодолел, у него все ещё есть некоторые цели после завоевания его 100-го титула в карьере.

Коннорс выиграл 109 трофеев, но многие из выигранных турниров были низкими по статусу и проводились в США, поэтому титулы Федерера гораздо важнее. Дело не в том, что Роджер играет на менее статусных турнирах для достижения этой цели. Он принимает участие в крупных турнирах, чтобы показать, что может выиграть их.

В этом году он попытается выиграть Уимблдон и примет участие в Открытом чемпионате Франции, что странно для меня. Возможно, он делал это для игровой практики, потому что, играя на глине, можно хорошо тренироваться, потому что матчи длятся дольше, они намного сложнее.

Но Федерер такой, он колоссален. Я его большой поклонник, и мне бы очень хотелось, чтобы он смог побить этот рекорд, сыграв на большом, а не на маленьком турнире, потому что в противном случае он выиграл бы титул слишком легко", — приводит слова Панатты Tennis World USA.

Напомним, Федерер выиграл 100-й турнир в карьере, обыграв в финале соревнований в Дубае (ОАЭ) грека Стефаноса Циципаса. Абсолютным рекордсменом по числу титулов в одиночном разряде является Коннорс (109).