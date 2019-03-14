Андрееску отдала 1 гейм Мугурусе и вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску, получившая специальное приглашение в основу на турнире в Индиан-Уэллсе (США), вышла в полуфинал соревнований, разгромив представительницу Испании Гарбинье Мугурусу (20) – 6:0, 6:1.

Продолжительность противостояния составила всего 52 минуты. На счету победительницы матча 1 подача навылет, ни одной двойной ошибки и 5 брейк-пойнтов из 7. Её соперница совершила 2 эйса, допустила 2 двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

За выход в финал соревнований 18-летняя канадка сразится с победительницей матча Элина Свитолина (Украина, 6) — Маркета Вондроушова (Чехия).

Японка Наоми Осака является действующей чемпионкой турнира. Она обыграла в прошлогоднем финале российскую теннисистку Дарью Касаткину со счётом 6:3, 6:2.