Мария Шарапова получила уайлд-кард на турнир в Штутгарте

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», российская теннисистка Мария Шарапова получила специальное приглашение в основную сетку турнира категории Premier в Штутгарте (Германия), сообщает официальный «твиттер» турнира.

Уайлд-кард также получили хозяйки кортов: Лаура Зигемунд и Андреа Петкович.

Ранее на турнир предварительно заявились восемь лучших теннисисток мира: Наоми Осака (Япония, 1), Симона Халеп (Румыния, 2), Петра Квитова (Чехия, 3), Слоан Стивенс (США, 4), Каролина Плишкова (Чехия, 5), Элина Свитолина (Украина, 6), Кики Бертенс (Нидерланды, 7) и Анжелика Кербер (Германия, 8).

Напомним, Шарапова является трёхкратной чемпионкой турнира в Штутгарте. При этом россиянка выиграла три розыгрыша подряд: с 2012 по 2014 годы.

Действующей чемпионкой турнира является Плишкова. Экс-первая ракетка мира в финальном поединке обыграла американку Коко Вандевей со счётом 7:6 (7:2), 6:4.