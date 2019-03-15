Тим без борьбы прошёл в полуфинал турнира в Индиан-Уэлссе, у Монфиса – травма

Австрийский теннисист Доминик Тим, посеянный на турнире в Индиан-Уэллсе под седьмым номером, без борьбы вышел в четвертьфинал соревнований. Француз Гаэль Монфис (18) снялся из-за травмы. Счёт в личных встречах стал 6-1.

За право выйти в финал австриец сразится с канадцем Милошом Раоничем (13). В четвертьфинале он в двух сетах обыграл «лаки лузера» из Сербии Миомира Кецмановича со счётом 6:3, 6:4.

Посмотреть сетку мужского турнира можно на «Чемпионате».

В 2018 году соревнования в Индиан-Уэллсе выиграл аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. В финале он одолел швейцарца Роджера Федерера со счётом 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:2).