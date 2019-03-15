Донской проиграл в третьем круге челленджера в Финиксе

Российский теннисист Евгений Донской не сумел пробиться в четвертьфинал турнира серии «челленджер» в Финиксе (США). В матче третьего круга он в двух партиях проиграл представителю Италии Сальваторе Карузо со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут.

Евгений 6 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 1 из 2 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 1 двойная ошибка и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Финиксе Карузо поспорит с бельгийцем Давидом Гоффеном, посеянным под первым номером.

Турнир с призовым фондом $ 162 480 завершится 17 марта.

Донской в рейтинге ATP занимает 122-ю строчку. За карьеру он пока не выиграл ни одного турнира ATP в одиночном разряде.