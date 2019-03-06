Донской проиграл Герасимову в квалификации турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Евгений Донской (19) не сумел пробиться во второй раунд квалификации турнира серии «Мастерс-1000» в Индиан-Уэллсе (США). На старте отборочных соревнований он в двух партиях проиграл представителю Беларуси Егору Герасимову со счётом 3:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 3 минуты.

Евгений дважды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 брейка.

Россиянин Андрей Рублёв (12) на старте отборочных соревнований сыграет с представителем Польши Камилем Майхшаком.

В 2018 году победителем соревнований в Индиан-Уэллсе стал аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. В финале он одолел швейцарца Роджера Федерера со счётом 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:2).