Федерер: Надаль выглядит превосходно на этой неделе

Швейцарский теннисист Роджер Федерер похвалил испанца Рафаэля Надаля, с которым может сыграть в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе (США).

«Я думаю, что это тоже одна из причин, по которой я всё ещё в игре. Для этого я усердно тренируюсь. Очень рад этой неделе. Я надеюсь, что смогу пройти в полуфинал, но я не собираюсь недооценивать Хуберта. Да, Рафа выглядит превосходно на этой неделе. Он, очевидно, в такой же позиции, как и я: он фаворит в матче с Хачановым. Но Карен сыграл хороший матч с Иснером», — приводит слова Федерера Tennis World USA.

Напомним, Федерер (4) за выход в полуфинал соревнований играет с поляком Хубертом Хуркачем, а Надаль (2) сыграет с россиянином Кареном Хачановым (14).