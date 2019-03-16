Видеообзор поражения Хачанова и победы Федерера в ¼ турнира в Индиан-Уэллcе

На турнире в Индиан-Уэллсе (США) россиянин Карен Хачанов, посеянный под 12-м номером, в двух сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю (2) со счётом 6:7 (2:7), 6:7 (2:7).

Продолжительность противостояния составила 2 часа 18 минут. На счету Хачанова 17 подач навылет, 1 двойная ошибка и 2 брейк-пойнта из 6. Надаль совершил 1 эйс, 3 двойных ошибки и реализовал 2 из 9 брейк-пойнтов.

За выход в финал BNP Paribas Open Надаль поспорит с швейцарским теннисистом Роджером Федерером (4), который ранее в двух сетах переиграл Хуберта Хуркача из Польши со счётом 6:4, 6:4.

В 2018 году соревнования в Индиан-Уэллсе выиграл аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. В финале он одолел Федерера со счётом 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:2).

Посмотреть видеообзор матчей можно на «Чемпионате».